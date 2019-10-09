Сухум, , 16:32 — REGNUM Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» российской военной базы в Абхазии отработали прикрытие подразделений соединения от воздушного удара условного противника. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

ЗРК С-300 «Фаворит» Mil.ru

Используя радиолокационные системы противовоздушной обороны, военнослужащие обнаружили, классифицировали воздушную цель, а также произвели электронное поражение условных целей на расстоянии до нескольких сотен км.

Разведка целей осуществлялась с применением современных штатных радиолокационных станций комплекса «Триумф». Контрольное занятие проводилось в рамках итоговой проверки боевой готовности служащих базы за 2019 учебный год.

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