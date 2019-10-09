Исламабад, , 15:06 — REGNUM Представители правительства Пакистана заявили, что руководство Twitter больше не будет приостанавливать работу учетных записей пользователей социальной сети на территории государства, об этом 9 октября сообщает Geo TV.

Интернет-пользователь Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление было сделано членами правительства после встречи председателя Национального совета по информационным технологиям Пакистана Шабахатом Али Шахом с вице-президентом Twitter.

Подробности переговоров не сообщаются, однако судя по заявлению чиновников, удалось придти к некоторому консенсусу.

Напомним, ранее в августе 2019 года многие пользователи Twitter в Пакистане утратили контроль над своими аккаунтами. Руководство социальной сети связало данную проблему с ситуацией вокруг индийского Кашмира — с их точки зрения участились угрозы в адрес индийцев со стороны граждан Пакистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт пояснила, как лучше контролировать поведение детей в соцсетях