Москва, , 14:37 — REGNUM Российские власти должны сохранять бдительность в условиях провокаций со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 9 октября, комментируя приостановку командировок депутатов Госдумы в Соединенные Штаты.

Он отметил, что такое решение Госдумы вряд ли относится к повестке Кремля, но согласился с тем, что некие меры на фоне неоднократных провокаций США в отношении российских представителей оправданы.

«Безусловно, нужно сохранять бдительность», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, о приостановке поездок российских парламентариев в США проинформировала советник председателя Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова. Такое решение было принято после инцидента с депутатом Ингой Юмашевой («Единая Россия») в аэропорту Нью-Йорка. Юмашеву около часа допрашивал сотрудник ФБР.

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