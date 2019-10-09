Киев, , 12:34 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал документы, которые доказывают, что руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вмешивалось в президентские выборы в США. Трансляцию пресс-конференции парламентария вёл 9 октября телеканал 112.ua.

Депутат получил документы от журналистов-расследователей. В них фигурирует первый замдиректора НАБУ Гизо Углава, который через свою помощницу передавал посольству США важную информацию.

«Как свидетельствуют материалы переписки, неоднократно, начиная с 14 июля 2017 года с электронного почтового ящика помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы Полины Чиж на адрес специалиста по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией Департамента юстиции США посольства США на Украине Анны Емельяновой пересылались перечни криминальных производств, которыми занимаются детективы НАБУ», — рассказал Деркач.

Он также опубликовал финансовые документы компании Burisma, в которых фигурирует сын вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден. По документам, Байден-младший, и ещё четыре человека, получили от компании в общей сложности $16,5 млн, добавил он.

Депутат уверен, что коррупция такого масштаба не могла находиться вне поля зрения президента Украины Петра Порошенко.

«Мы видим, в какой конфликт попала новая власть Украины благодаря деятельности предыдущего президента Порошенко. Я хочу подчеркнуть, что я практически уверен, и не только я, а и многие журналисты, что ответственность за ту ситуацию, в которой оказалась Украина, персонально несёт Пётр Порошенко», — заявил Деркач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина проведёт расследование деятельности компании Burisma и предоставит общественности. Он отметил, что стране вредит втягивание в грядущие президентские выборы в США.

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