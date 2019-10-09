Киев, 9 октября 2019, 12:34 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал документы, которые доказывают, что руководство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вмешивалось в президентские выборы в США. Трансляцию пресс-конференции парламентария вёл 9 октября телеканал 112.ua.
Депутат получил документы от журналистов-расследователей. В них фигурирует первый замдиректора НАБУ Гизо Углава, который через свою помощницу передавал посольству США важную информацию.
Он также опубликовал финансовые документы компании Burisma, в которых фигурирует сын вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден. По документам, Байден-младший, и ещё четыре человека, получили от компании в общей сложности $16,5 млн, добавил он.
Депутат уверен, что коррупция такого масштаба не могла находиться вне поля зрения президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина проведёт расследование деятельности компании Burisma и предоставит общественности. Он отметил, что стране вредит втягивание в грядущие президентские выборы в США.
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