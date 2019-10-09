Санкт-Петербург, , 12:10 — REGNUM Петербургский парламент поддержал последний законопроект покойного депутата-единоросса Павла Зеленкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ позволяет жителям старше 70 лет пройти на прием в органы государственной власти и местного самоуправления без очереди.

О том, что этот проект готовил Павел Зеленков незадолго до своей смерти в 2019 году, сообщил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

«Его нет, а дело его живет», — добавил он.

Павел Зеленков скоропостижно скончался 10 июня 2019 года. На освободившееся место депутата будет избран другой парламентарий по мажоритарному округу.

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