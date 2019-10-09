Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM Парламентское большинство «Единой России» в петербургском Заксобрании отказалось повысить единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны до 15 тыс. рублей в связи с юбилеем Победы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее было принято решение, что ветераны, блокадники, труженики тыла, узники лагерей и участники послевоенного разминирования получат по 7 тыс. рублей в связи с 75-летием со дня Победы. Фракция КПРФ предложила довести эту сумму до 15 тыс. рублей.

Кроме того, поправкой также предлагалось увеличить с 4 тыс. до 10 тыс. рублей выплаты вдовам и вдовцам погибших во Великую Отечественную, а также с 3 тыс. до 10 тыс. рублей «детям войны» — жителям Петербурга, кто родился до 3 сентября 1945 года.

Однако поправка не прошла: за нее высказались лишь 9 депутатов, а основное большинство проигнорировало голосование. Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков отметил, что не понятно, откуда коммунисты предлагают взять дополнительно около 2 млрд рублей на эти цели. Те же порекомендовали обратиться к региональному резервному фонду.

«Это извечный вопрос — где взять-то», — прокомментировал позднее спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров.

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