Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Петербургский парламент большинством голосов поддержал запрет на участие в «экстремальных» квестах, передает корреспондент ИА REGNUM. Документ подготовили единороссы Александр Ходосок и Денис Четырбок.

Авторы указывают, что в законодательстве Петербурга в ближайшее время может появиться новое понятие — «квест», и его следует определить как «интеллектуальную игру, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, находя предметы и решая головоломки посредством применения своих умственных и творческих способностей».

Законопроект предлагает установить общие требования безопасности к самим квестам и помещениям, в которых они проводятся, и оградить от посещения квестов детей младше 14 лет, так как они «зачастую не способны предвидеть последствия своих действий».

Не все коллеги согласились с единороссами. Так, депутат от КПРФ Ирина Иванова назвала происходящее бредом. «Что такое квест? Это применение своих умственных и творческих способностей», — напомнила она. Затем сообщила, что ныне в Петербурге детям негде гулять, потому что кругом сплошная жилая застройка или строительные площадки. Поэтому Иванова рада, что есть такие квест-компании, благодаря которым она может провести время с внуком.

«Их всего 200 организаций, куда я могу привести ребенка. А вы говорите о том, что их надо наказывать. Ну это бред какой-то. И вообще, применять свои умственные способности, мне кажется, необходимо», — заключила Иванова.

«Эсер» Алексей Ковалев предположил, что такие игры все же можно провести и без нанесения вреда несовершеннолетним. «Если никакие контролирующие органы не в состоянии факторы риска устранить, то предложение целесообразно. Но лучше добиться того, чтобы такие игры, которые молодежь и детишки поменьше очень любят, вести на цивилизованном уровне. Может быть, федеральный закон предложить, ведь это по всей стране», — добавил он.

Депутат от «Партии роста» Максим Резник подчеркнул, что ЗакС дискредитирует контролирующие функции парламента такими законопроектами, потому что пора контролировать чиновников, а не частную жизнь граждан.

«Яблочник» Борис Вишневский отметил, что депутатам стоило бы радоваться, если именно интеллектуальные игры обретают популярность у подростков и детей, а не запрещать им участвовать. Кроме того, для квеста не обязательно запирать людей в комнате, как описано в законопроекте, к тому же они разнятся и по жанрам, и по возрасту, детей без сопровождения туда никто не пускает.

Непонятна ему и ссылка единороссов на некие механизмы и электрический ток, с которым якобы воздействуют участники квестов. «Честно говоря, даже не могу представить, в какую среду нужно поместить детей, чтобы они не соприкасались с электричеством и механизмами. И как там дети будут выживать. Но понятно, что следующим шагом должен быть полный запрет всех детских качелей, каруселей и прочих аттракционов», — полагает «яблочник».

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