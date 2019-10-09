Тбилиси, , 10:36 — REGNUM В Женеве главной темой будет выполнение шестипунктного соглашения, а также речь пойдет о разворачивающихся сегодня и произошедших прежде событиях на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии. Об этом сообщил журналистам перед 49-м раундом Женевских международных переговоров заместитель главы МИД Грузии и руководитель грузинской делегации в Женеве Лаша Дарсалия.

Лаша Дарсалия «В Женеве главная тема — это выполнение шестипунктного соглашения. Также речь пойдет о тех событиях, которые разворачиваются сегодня и происходили прежде на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии, будь то незаконная бордеризация, вопрос задержаний или последние события, из-за которых сегодня создался весьма напряженный фон на оккупированных территориях. Это будут те главные вопросы, вокруг которых завтра будет обсуждение»

Руководитель грузинской делегации считает, что серьезного «прорыва» на данном раунде не будет. «Однако важно, чтобы в общем были предприняты шаги, которые должны способствовать мирному урегулированию конфликта», — заявил Дарсалия, предполагая, что новый руководитель российской делегации может внести «новую динамику в переговоры».

Ранее делегацию РФ на Женевских переговорах возглавлял Григорий Карасин. После ухода Карасина с поста замглавы МИД РФ его место занял Андрей Руденко.

Напомним, очередной раунд Женевских дискуссий пройдет 9 октября.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.

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