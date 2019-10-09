Тбилиси, 9 октября 2019, 10:36 — REGNUM В Женеве главной темой будет выполнение шестипунктного соглашения, а также речь пойдет о разворачивающихся сегодня и произошедших прежде событиях на оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии. Об этом сообщил журналистам перед 49-м раундом Женевских международных переговоров заместитель главы МИД Грузии и руководитель грузинской делегации в Женеве Лаша Дарсалия.
Руководитель грузинской делегации считает, что серьезного «прорыва» на данном раунде не будет. «Однако важно, чтобы в общем были предприняты шаги, которые должны способствовать мирному урегулированию конфликта», — заявил Дарсалия, предполагая, что новый руководитель российской делегации может внести «новую динамику в переговоры».
Ранее делегацию РФ на Женевских переговорах возглавлял Григорий Карасин. После ухода Карасина с поста замглавы МИД РФ его место занял Андрей Руденко.
Напомним, очередной раунд Женевских дискуссий пройдет 9 октября.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.
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