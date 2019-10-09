Улан-Удэ, , 10:25 — REGNUM В Бурятии вновь могут рассмотреть вопрос о сокращении ежемесячных доплат так называемым vip-пенсионерам. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» депутат регионального заксобрания Михаил Гергенов.

«Пусть Випы поживут так, как живет «осчастливленный их неустанными трудами» народ. Как моя старшая сестра, получающая 9000 руб пенсии», — написал он.

По его словам, доплаты к пенсиям бывших высокопоставленных чиновников составляют 70−100 тысяч ежемесячно. Причём, деньги выделяются из дотационного республиканского бюджета. Депутат предложил сократить их вдвое.

Напомним, борьба с доплатами vip-пенсионерам ведётся в Бурятии уже несколько лет. В 2016 году депутатам удалось снизить размер доплат на 40%, но всего лишь на полгода — с 1 июня по 31 декабря. Но даже это позволило, как сообщало ИА REGNUM, сэкономить в бюджете 41,6 млн рублей.

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