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Верховный суд Бурятии не встал на сторону vip-пенсионеров

Общество
Экс-чиновникам не удалось оспорить временное уменьшение размера доплат к пенсиям на 40%
Уильям Хогарт. Суд. 1758 Уильям Хогарт. Суд. 1758

Улан-Удэ, 1 февраля 2017, 11:56 — REGNUM  Верховный суд Бурятии поставил точку в скандальном деле об урезании vip-пенсий. Как передает корреспондент ИА REGNUM, «элитным» пенсионерам не удалось оспорить временное уменьшение размера доплат к пенсиям на 40%.

В Бурятии доплаты к пенсиям предусматривались для тех, кто, начиная с 22 мая 1996 года, замещал не менее одного года государственные должности региона, высшие государственные должности государственной службы Бурятии. Аналогичное право закреплялось за пенсионерами, ранее замещавшими на постоянной основе не менее одного года должности в органах государственной власти и управления БМАССР, БурАССР, БурССР, а также в органах КПСС до 14 марта 1990 года.

Прописаны в республиканском законе и размеры этих доплат. При замещении должности от 1 до 3 лет vip-пенсионеры дополнительно получали 55% от 0,8 денежного содержания (денежного вознаграждения), свыше 3 лет — 75% от 0,8 денежного содержания по соответствующей должности, применительно к которой исчисляется доплата.

С 1 июня по 31 декабря 2016 года размер указанных выплат в Бурятии уменьшили на 40%. Экс-депутат Хурала Анатолий Коренев и бывший первый секретарь Баргузинского РК КПСС Лев Раднаев, получающие ежемесячную доплату, обратились в Верховный суд Бурятии с требованием о признании недействующими законоположений, предусматривающих временное уменьшение размера доплат.

Как сообщили ИА REGNUM в Верховном суде, дело рассмотрели 31 января. «Верховным судом Республики Бурятия принято решение об отказе в удовлетворении заявленных требований на том основании, что оспариваемые законоположения, временно уменьшившие размер доплат на 40% и частично приостановившие действие положений о перерасчете указанных доплат, приняты Народным хуралом и главой республики по установленной процедуре, в пределах их полномочий, по своему содержанию не противоречат нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу», — говорится в сообщении суда.

Уточняется, что доплату к vip-пенсиям сократили на фоне сложной финансовой ситуации в республике, сложившейся весной 2016 года: «В частности, в этот период стало очевидным то, что из-за уменьшения прибыли у одного из крупнейших налогоплательщиков республики, налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета снизятся более чем на 2 млрд руб.». Уменьшение запланированных расходов республиканского бюджета коснулось не только доплат к пенсиям, но и таких статей, как улучшение материально-технической базы учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов (на 14, 4 млн руб.), оснащение образовательных организаций школьной мебелью (на 39 млн руб.) и так далее.

Что касается vip-пенсий, размер уменьшения составил 41, 6 млн руб. Доплаты урезали 213 пенсионерам.

«Учитывая приведенное, суд посчитал, что у законодательного органа власти Республики Бурятия имелись все законные основания для принятия оспариваемых законоположений. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящий суд в течение месяца», — подытожили в Верховном суде.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за доплаты к своим пенсиям боролись трое vip-пенсионеров — Анатолий Коренев, Лев Раднаев и Иван Суетин. Однако, по сообщениям местных СМИ, Суетин вскоре решил отказаться от борьбы.

По данным газеты «Номер один», общая сумма доплат для бывших госслужащих в изначальном проекте бюджета на 2016 год составляла порядка 270 млн рублей. Известно, что только один Леонид Потапов (первый президент Республики Бурятия — прим. ИА REGNUM ) получает более 250 тыс. рублей в месяц. Доплаты полагаются примерно одной тысяче пенсионеров, среди которых бывшие чиновники правительства, депутаты республиканского уровня и так далее. Журналисты подсчитали, что в среднем на руки каждому выходит около 80 тыс. рублей.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии, депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Николай Будуев ранее в интервью ИА REGNUM отметил, что он не против доплат, но «они должны быть справедливыми». Он привел пример, что в Бурятии пенсии у многих рядовых пенсионеров — около 8 тыс. рублей (средний размер пенсии по старости в Бурятии — 12 576 рублей — прим. ИА REGNUM ). «А наши чиновники, которые ничего выдающегося не совершили, а лишь сидели в теплых кабинетах, получают такие суммы — по 70−100 тыс. рублей. При этом Бурятия в кризисе, бюджет глубоко дотационный. Где справедливость? Депутаты, которые сейчас хотят сражаться в суде за свои сверхдоплаты, просто не имеют на это морального права», — считает Николай Будуев.

Стоит также отметить, что с 1 января 2017 года бурятские экс-чиновники вновь получают доплаты в полном размере.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии у VIP-пенсионеров ищут совесть

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