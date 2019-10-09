Тбилиси, , 09:57 — REGNUM Католикос-патриарх всея Грузии Илия II обратился к премьер-министру Георгию Гахарии, министру иностранных дел Давиду Залкалиани и министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури в связи с монастырями Чичхитури и Удабно. Об этом сообщается на официальном сайте грузинской патриархии.

В обращении патриарха говорится, что по соглашению между Грузией и Азербайджаном, граница между государствами определяется картами 1936 и 1938 годов, где монастыри Удабно и Чичхитури зафиксированы на территории Грузии.

«Поэтому нам совершенно непонятны действия азербайджанской стороны, которыми с 2019 года нас фактически лишили монастырей Удабно и Чичхитури и тут полностью ограничили посещение паломников и туристов, а также священнослужителей», — говорится в заявлении.

Илия II выразил надежду, что до завершения процесса делимитации и демаркации, существующий статус-кво будет восстановлен, и у духовенства, паломников и туристов не будет проблем с посещением «Удабно» и «Чичхитури».

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