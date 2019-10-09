Пекин, , 09:25 — REGNUM Установление дипломатических отношений между Китаем и Соломоновыми Островами коренится на принципе «одного Китая» и принесет много благ обеим сторонам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает 9 октября агентство Синьхуа.

Во время встречи с премьер-министром Соломоновых Островов Манассе Соговаре в государственной резиденций Дяоюйтай в Пекине, председатель Си отметил, что нет никаких условий для дружбы между странами, но пока она продолжается, обе страны ждут яркие перспективы.

Напомним, что в конце сентября 2019 года Китай заключил официальные дипломатические отношения с Соломоновыми Островами — небольшим экваториальным государством. Отметим, что обязательным требованием для дружбы с КНР является признание «одного Китая» и отсутствие отношений с Тайванем.