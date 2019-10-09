Приштина, , 08:57 — REGNUM 8 октября пресс-секретарь Государственного департамента США прокомментировал недавно завершившиеся парламентские выборы в Косово.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, США ожидают, что новое руководство Косово немедленно возобновит переговоры с Сербией, нацеленные на заключение соглашения о нормализации отношений.

США поздравили граждан Косово с успешным завершением выборов и выразили надежду на то, что новое правительство будет настроено на ведение диалога, укрепление демократии и мира, а также установление верховенства правосудия и благополучия для всех граждан Косово.