Пхеньян, , 07:19 — REGNUM Опираться на науку и технологии для самостоятельного решения задач во всех областях жизни призвал лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения фермы при одной из воинских частей. Об этом 9 октября сообщает агентство ЦТАК.

Чучхе. КНДР O-stranah.ru

Глава Северной Кореи в ходе визита осмотрел Красный уголок революционной славы и ознакомился с новыми селекционными сортами сельскохозяйственных культур, созданных на ферме. По его словам, страна может опереться только на «собственные силы науки и технологий». И постоянный курс, которого партия должна последовательно придерживаться:

«Выращивать ученых и инженеров — непосредственных создателей ультрасовременной научно-технической революции с твердыми патриотическими убеждениями».

По мнению Ким Чен Ына, ученых и инженеров нужно особенно ценить, оказывать им помощь в работе и жизни, побуждать «к максимальному проявлению революционного энтузиазма и творческой активности». Особенно он подчеркнул необходимость быть в курсе мировых тенденций развития сельского хозяйства и прилагать общегосударственные усилия к его обновлению в стране.

Это первое публичное выступление Ким Чен Ына в этом месяце, после завершившихся 5 октября в Швеции переговоров между США и КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стороны дают прошедшим переговорам фактически противоположные оценки.

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