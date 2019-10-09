Пхеньян, 9 октября 2019, 07:19 — REGNUM Опираться на науку и технологии для самостоятельного решения задач во всех областях жизни призвал лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения фермы при одной из воинских частей. Об этом 9 октября сообщает агентство ЦТАК.
Глава Северной Кореи в ходе визита осмотрел Красный уголок революционной славы и ознакомился с новыми селекционными сортами сельскохозяйственных культур, созданных на ферме. По его словам, страна может опереться только на «собственные силы науки и технологий». И постоянный курс, которого партия должна последовательно придерживаться:
По мнению Ким Чен Ына, ученых и инженеров нужно особенно ценить, оказывать им помощь в работе и жизни, побуждать «к максимальному проявлению революционного энтузиазма и творческой активности». Особенно он подчеркнул необходимость быть в курсе мировых тенденций развития сельского хозяйства и прилагать общегосударственные усилия к его обновлению в стране.
Это первое публичное выступление Ким Чен Ына в этом месяце, после завершившихся 5 октября в Швеции переговоров между США и КНДР.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, стороны дают прошедшим переговорам фактически противоположные оценки.
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