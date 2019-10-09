Кито, , 05:49 — REGNUM Ещё два месторождения нефти в Эквадоре были захвачены протестующими, государственная компания Petroamazonas остановила работу на двух нефтяных блоках, сообщило 8 октября министерство энергетики и невозобновляемых ресурсов страны.

Добыча нефти на блоках 44 и 18, находящихся в провинции Орельяна, приостановлены из-за присутствия на них «посторонних людей», сообщает министерство.

Как следует из сообщения, около трёх десятков протестующих проникли на территорию блока 44 и принудили работников Petroamazonas остановить добычу на 15 скважинах. Около 60 человек захватили блок 18. Их требованием было остановка работы электростанции и 30 скважин. Сотрудники эквадорской госкомпании при нападении на блоки нефтедобычи не пострадали.

В министерстве отметили, что на момент публикации компания уже недосчиталась 143 тыс. баррелей в сутки. По итогам дня, как ожидалось, Petroamazonas добудет нефти на 188 тыс. баррелей меньше. По его данным министерства, при нормальной работе нефтедобыча компании составляет 437 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, потери в объёме добычи могут составить порядка 43%.

Petroamazonas была вынуждена приостановить работы уже на пяти месторождениях. 7 октября были захвачены блоки 60, 57 и 61 в провинциях Орельяна и Сукумбиос.

Недавно президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидирования покупки дизельного топлива и бензина, в результате их цена взлетела более чем на 120%. Страну охватили протесты, в некоторых городах начались беспорядки. Морено ввёл в Эквадоре режим чрезвычайного положения.