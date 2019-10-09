Кито, , 02:56 — REGNUM Власти Эквадора заявили в ООН о готовности принять помощь в урегулировании ситуации с протестами в стране, сообщает пресс-служба эквадорского МИД.

«Правительство Эквадора сообщило представителю ООН в Кито о готовности получить поддержку, которая поспособствовала бы возвращению страны к социальному миру и взаимопониманию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь президента Эквадора Хуан Себастьян Ролдан заявил о готовности страны принять помощь от католической церкви для налаживания мирного диалога с протестующими. Напомним, с 3 октября по всему Эквадору начались массовые протесты и беспорядки из-за отмены субсидий на топливо. В стране введено чрезвычайное положение.

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