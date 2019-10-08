Ереван, 8 октября 2019, 23:04 — REGNUM Экс-президент Армения Роберт Кочарян, арестованный по «делу 1 марта» и обвиняемый в свержении конституционного строя, сегодня, 8 октября, обратился с посланием к авторам и сторонникам распространенного накануне заявления, осуждающего произвол властей и требующего его свободы.
По его словам, происходящее перестало быть борьбой за свободу одного человека, за прекращение политического преследования в отношении одного человека. Как считает Кочарян, это борьба во имя правового и демократического государства, во имя национального достоинства и против произвола.
Кочарян заявил, что полон решимости продолжить борьбу, хоть и из тюремной камеры. Он напомнил, что в течение жизни не первый раз несёт лишения во имя важной цели, «и это не может сломить мою волю».