Тбилиси, , 20:34 — REGNUM 8 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер побывал у «линии оккупации» в селе Одзиси, на границе Грузии и Южной Осетии. Об этом в «Твиттере» написал глава миссии наблюдателей Евросоюза в Грузии Эрик Хёг.

Хёг рассказал, что Штайнмайера и членов немецкой делегации ознакомили с ситуацией на пограничной линии.

«Я рад, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер присоединился к патрулированию миссии мониторинга ЕС. Германия является одной из главных участников в этой миссии, на данный момент в миссии мониторинга ЕС служат 12 профессионалов из Германии», — написал глава миссии наблюдателей.

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Тбилиси с первым в ранге президента Германии официальным визитом 6 октября вечером, а официальные встречи проводил 7 октября. Визит президента Германии заканчивается 8 октября.

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