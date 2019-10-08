Ашхабад, , 19:42 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным поздравил российского лидера с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также новых успехов во всех начинаниях на благо народа России.

Затем главы двух стран обсудили деятельность совместной межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, связи между Туркменией и регионами России, а также повестку дня заседания Совета глав государств-участников СНГ, которое состоится в ближайшие дни в Ашхабаде.