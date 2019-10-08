Москва, , 16:24 — REGNUM Большинство граждан России, особенно молодёжь, не верят во вмешательство прозападных сил, имевшее место в ходе избирательной кампании в Московскую городскую думу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«О том, что иностранные мозаичные технологии работают, говорят данные недавних социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан России, в особенно москвичи, не верят во вмешательство Запада в наши внутриполитические процессы, включая сентябрьские выборы и противоправные уличные акции», — заявил Климов.

По его словам, в ходе избирательной кампании были применены «мозаичные технологии», когда отдельные события и эпизоды не обязательно носят явно противоправный характер и воспринимаются общественностью не более как стечение обстоятельств, не имеющее ничего общего с внешними силами.

«Во вмешательство верят преимущественно люди 40+, те, кто хорошо помнят, как распадался Советский Союз и сколь активно орудовали на его руинах так называемые иностранные консультанты», — подчеркнул он.