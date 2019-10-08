Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM Ученые Казахстана получили дополнительные возможности для работы над крупными проектами за счет вступления в альянс международных научных организаций Пояса и Пути. Об этом 8 октября заявил президент национальной академии наук Казахстана Мурат Журинов, сообщили в пресс-службе первого президента Казахстана.

8 октября бывший глава республики Нурсултан Назарбаев принял Журинова, который рассказал о текущей деятельности академии наук и мерах по развитию международного сотрудничества.

По словам главы академии, активно ведется работа по вступлению в международные альянсы, а также заключаются соглашения, на основании которых молодые ученые проходят стажировку в зарубежных научных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству усовершенствовать механизмы привлечения частного сектора в науку.

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