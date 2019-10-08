Минск, , 15:21 — REGNUM Формула отношений Евросоюза с Россией должны быть пересмотрена, а бесполезные санкции — отменены. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 8 октября на конференции по европейской безопасности в Минске.

Пушков напомнил о словах нового председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей к диалогу с РФ «с позиции силы». За пять лет антироссийских санкций страны ЕС лишились до €80 млрд, отметил он, указывая на бесперспективность подобного подхода.

«Пятилетняя политика давления на РФ, не дающая результатов, должна быть пересмотрена», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее Пушков написал в своем микроблоге об усталости стран Евросоюза из-за направленных против РФ ограничений, которые на деле оборачиваются для ЕС миллиардными потерями каждый год.

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