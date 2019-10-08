Ереван, , 15:16 — REGNUM В Армении нет пленных азербайджанцев, заявил начальник Главного штаба ВС Армении генерал-лейтенант Артак Давтян.

«Если имеете в виду двух диверсантов, отбывающих наказание в Арцахе (Нагорном Карабахе), то это дело правительства Арцаха. Я не уполномочен отвечать», — сказал он сегодня, 8 октября, журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан заявила, что Баку готов обменять находящихся под арестом в Азербайджане граждан Армении Карена Казаряна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Министр обороны Армении ранее заявил журналистам, что не исключает возможность обмена, «но это суверенное решение Нагорного Карабаха».

Граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров в 2014 году судом общей юрисдикции Нагорно-Карабахской Республики были приговорены к 22 годам и пожизненному заключению, соответственно, за убийство подростка, кражу, незаконное пересечение границы Нагорного Карабаха, хранение оружия и шпионаж, убийство офицера армянской армии. Апелляционный и Кассационный суды оставили приговор без изменений.

Гражданин Армении Карен Казарян приговорен в Азербайджане к 20 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении строгого режима. Карен Казарян житель села Бердаван Тавушской области Армении — гражданское лицо, у которого проблемы со здоровьем. Он отказался на территории Азербайджана в июле 2018 года в неизвестных обстоятельствах (видимо, в результате того, что заблудился), однако в Азербайджане его считают диверсантом.

Между тем, 12 августа, приблизительно в 12:00, из военной части, расположенной в юго-восточном направлении Армии обороны Арцаха, при невыясненных обстоятельствах боевую позицию покинул военнослужащий Араик Казарян 2000 года рождения. Азербайджан заявил, что военнослужащий находится у них, и грубо нарушив нормы международного права, опубликовал фотографии военнослужащего.

Еще один армянин — Арсен Багдасарян находится в заключении в Азербайджане с 2014 года.

Власти Нагорного Карабаха, между тем, заявили, что не собираются обменивать террористов на военнопленных.

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