Спецназ России серьёзно изменился в ходе участия в войне в Сирии. Он там получил хорошую закалку. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на польское издание Defence 24.

Спецназ России при штурме Vitaly V. Kuzmin

Дамаск, , 14:46 — REGNUM По мнению польского эксперта Марчина Гавенды, благодаря сирийскому опыту силы специального назначения России стали очень хорошо обучены и оснащены.

Военнослужащие сил специальных операций обладают современным оружием и экипировкой. У них есть возможность выбора оборудования, в том числе и зарубежных образцов.

В ходе сирийской кампании был испытан ручной пулемёт РПК-16 калибра 5,45 мм, который пришёл на смену ручному пулемёту РПК-74. Кроме того, бойцы российского спецназа активно использовали новейшие прицелы, тепловизоры, приборы ночного видения, лазерные дальномеры и глушители.

Подразделения специального назначения на территории Сирии решали широкий спектр боевых задач: наводили артиллерию и авиацию, проводили поиск и уничтожение командных пунктов боевиков и самих полевых командиров, для чего часто использовались снайперские пары.

По мнению автора публикации в Defence 24, российские силы спецназначения способны действовать в любую погоду и время суток, десантироваться с вертолётов и самолётов и проводить разведывательно-диверсионные рейды в тылу противника.

Также отмечается хорошая оснащённость спецназа техникой. У него в распоряжении имеются бронеавтомобили нового поколения «Тигр», «Рысь» и «Тайфун-К». Есть и тяжёлая техника, в виде БТР-82А, и легкая — багги и квадроциклы. Применение спецназом беспилотных летательных аппаратов стало обычным делом.

Особо отмечено наличие системы связи «Стрелец», позволяющей поддерживать связь в реальном времени, а также проводить наведение на цели авиации и артиллерии.