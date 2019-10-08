Москва, , 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о выплате негосударственных пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Поправками закрепляется предоставление права на получение негосударственной пенсии мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.

Одновременно предлагается закрепить, что пенсионными договорами может быть установлен повышенный возраст, дающий право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, установленного федеральным законом «О страховых пенсиях», по достижении которого участники приобретают право на страховую пенсию по старости — то есть до 60 для женщин и 65 для мужчин.

При этом в Госдуме допустили возможность досрочных выплат пенсий, находящихся в негосударственных пенсионных фондах (НПФ).

«Есть планы того, что тема будет развиваться, и человек, возможно, получит доступ к своим средствам при определенных обстоятельствах», — заявил член комитета Госдумы по финрынку Дмитрий Скриванов («Единая Россия»).

Он не исключил, что соответствующие нормы Госдума может обсудить уже до конца 2019 года.

Средства «молчунов» находятся во Внешэкономбанке, напомнили в Госдуме.

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