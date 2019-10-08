Манила, , 13:03 — REGNUM В ходе 9-го совещания должностных лиц стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по спорту в Маниле (Филиппины) стороны договорились о проведении чемпионата по футбола ФИФА — 2034 в регионе АСЕАН, сообщает Antara.

Известно, что в ходе 34-го саммита АСЕАН было заявлено о необходимости объединения стран Юго-Восточной Азии для проведения чемпионата.

«Не все десять стран АСЕАН могут стать местом проведения чемпионата (может быть, максимум три страны), каждая страна должна координировать свою деятельность со своей федерацией футбола, и организация должна максимально использовать импульс в азиатском регионе», — говорится в совместном заявлении стран АСЕАН.

Напомним, место проведения чемпионата станет известно 23−24 октября 2019 года. Бразилия и Перу также выразили желание на проведение чемпионата по футболу.