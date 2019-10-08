Москва, , 13:03 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ заявил, что в 2019 году на перевооружение российской армии и флота было направлено более 1,5 трлн рублей, из них более 70% предназначено для закупки нового вооружения техники.

«В настоящее время войска получили более 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники», — отметил глава российского военного ведомства, заявление которого обнародовал телеканал «Звезда».

Также Шойгу заявил, что до конца текущего года планируется довести долю нового оружия и техники в российских войсковых подразделениях до 68%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Госдеп опубликовал анализ соотношения ядерных арсеналов США и России по состоянию на 1 сентября. В докладе говорилось, что российская армия располагает 1426 боеголовками, а американская — 1376.