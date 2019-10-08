Чита, , 12:27 — REGNUM Сегодня, 8 октября, в отставку ушёл руководитель одного из ключевых департаментов в правительстве Забайкалья. Речь идёт о главе госимущества и земельных отношений Алексее Хосоеве, который в последнее время довольно много рассказывал в СМИ о преимуществах, которые регион получил в связи с переходом в Дальневосточный федеральный округ. Информацию об отставке этого чиновника корреспонденту ИА REGNUM официального подтвердили в забайкальском правительстве.

Читайте также: Дальневосточный гектар: забайкальцам рассказали о землях категории «нельзя»

Причина увольнения не называется.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отставки в правительстве Забайкалья начались задолго до того, как Александр Осипов был избран губернатором региона с неимоверно высоким результатом. За него проголосовали почти 90 процентов избирателей.

В мае 2019 года Осиповназначил Инну Щеглову министром труда и социальной защиты населения. А в конце марта сразу в один день своих постов лишились министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Андрей Федотов и министр природных ресурсов Забайкальского края Анатолий Романов.

Читайте также: В Забайкалье сменился министр труда и социальной защиты