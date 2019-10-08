Рига, , 12:27 — REGNUM Экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим должен будет заплатить 290 евро штрафа за недостаточное использование латышского языка в времена, когда он находился в должности градоначальника города. Такое решение принял суд Даугавпилса, сообщает латвийский новостной портал Mixnews.

Соответствующую претензию Эйгим ранее получил от латвийского центра госязыка, пытался её оспорить в судебном порядке, однако проиграл. В ноябре 2018 года он был смещён с должности мэра, а городскую думу Даугавпился возглавил его политический конкурент Андрей Эксниньш. Однако в начале октября 2019 года и новый мэр получил выговор от языковой полиции. На городском фестивале он по-русски пожелал лодочникам приятной гребли. В Даугавпилсе русскоязычное население составляет почти 60%.