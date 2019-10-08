Тбилиси, , 11:53 — REGNUM Грузия надеется, что власти России в течение ближайших шести месяцев снимут запрет на полеты в республику. Такое предположение сделал директор «Объединения аэропортов Грузии» Георгий Чоговадзе в интервью газете «Резонанси», опубликованном 8 октября.

«Видимо, в ближайшие шесть месяцев полеты из РФ наверное будут восстановлены», — указал Чоговадзе. Директор «Объединения аэропортов Грузии» отметил, что отсутствие рейсов из России нанесло серьезный ущерб Грузии, однако значительно увеличилось количество полетов из стран Евросоюза, что отчасти компенсировало экономические потери.

Чиновник рассказал, что власти разработали план по превращению аэропорта Кутаиси в низкобюджетный хаб, из которого будут направляться десятки прямых рейсов в Европу.

Напомним, 8 июля Россия наложила временный запрет на полеты в Грузию. Данные меры были приняты после того, как 20 июня несколько тысяч человек провели у здания парламента в Тбилиси антироссийский митинг.

Читайте ранее в этом сюжете: Калашников рассказал о встрече с грузинскими парламентариями