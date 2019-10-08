Баку, , 11:27 — REGNUM Глава азербайджанского правительства Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Об этом сообщил председатель парламента Азербайджана Октай Асадов на заседании 8 октября.

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Он уточнил, что премьер-министр Мамедов сообщил о желании покинуть свой пост президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подал соответствующее заявление. Мамедов возглавлял правительство с 21 апреля 2018 года.

В качестве нового премьера предложен Али Хидаят оглу Асадов, помощник президента по экономическим вопросам. Вопрос о его назначении депутаты парламента — Милли меджлиса — рассмотрят 8 октября, сообщает Sputnik Азербайджан.

Согласно конституции страны, премьер-министр назначается президентом Азербайджана при согласии парламента.