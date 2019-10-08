Москва, , 11:04 — REGNUM В Госдуме видят опасности в запрете крафтового пива.

«Для либеральной оппозиции это будет возможность устроить «пивной путч», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, производство крафтого пива в России может прекратиться. Такое развитие событий, по данным Росстандарта, возможно в связи с вступлением в силу нового регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкогольной продукции.

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