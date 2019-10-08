Тегеран, , 10:37 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что у Евросоюза не может быть никаких предлогов для того, чтобы выйти из СВПД по примеру США. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, у стран ЕС не получилось соблюсти «ядерную сделку», и они во многом подорвали соглашение, однако у них нет законных оснований для того, чтобы выйти из соглашения по примеру США. При этом европейцы повторяют из раза в раз свои антииранские заявление для того, чтобы «спасти свое потерянное лицо».

Мохаммад Джавад Зариф обвинил Германию, Великобританию и Францию в том, что они на протяжении 5 месяцев продолжают тянуть с закупками иранской нефти. Министр отметил, что, если никакие решительные шаги не будут предприняты в этом направлении, то Иран продолжит отказываться от своих обязательств по «ядерной сделке».

Напомним, что с июля 2019 года Иран частично отказывается от своих обязательств по СВПД в ответ на незаконный выход США из договора и возобновление санкций в отношении страны.