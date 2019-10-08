Скопье, , 10:18 — REGNUM 7 октября премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что он и его заместитель Красимир Каракачнов поддерживают вступление Северной Македонии в ЕС и НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Борисов подчеркнул, что в ближайшие годы Болгария возглавит Берлинский процесс, поскольку он, по его словам, «предлагает перспективы и возглавляет политику добрососедства».

«По вопросу о том, должна ли Северная Македония войти в ЕС и НАТО, мы с моим заместителем Красимиром Каракачновым придерживаемся одних и тех же позиций. Понятное дело, что и Албания должна войти туда», — заявил политик.

Ранее Каракачнов заявлял, что Македония не должна использовать Болгарию только как инструмент для вступления в ЕС.