Скопье, , 10:33 — REGNUM 7 октября прошла встреча премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева с федеральным министром Австрии по Европе, интеграции и иностранным делам Александром Шелленбергом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Австрия недвусмысленно высказалась в поддержку расширения ЕС и интеграции Северной Македонии в ЕС.

Напомним, 13 октября состоится заседание Европейского совета, на котором определится, начнутся ли переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС в будущем году.

Участники встречи также подчеркнули важность Берлинского процесса для евроинтеграции стран региона.