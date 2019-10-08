Скопье, , 10:31 — REGNUM 7 октября Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, выпустила свое заключение по македонскому закону об употреблении языков 2018 года. Официальная публикация заключения состоится 17 октября.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, комиссия отмечает, что новым законом существенно расширяется сфера использования албанского языка, на котором говорит свыше 25% населения Северной Македонии, однако порекомендовала внести в данный закон несколько поправок.

Комиссия подчеркнула, что многие из положений закона являются крайне прогрессивными и даже превосходят нормы, закрепленные в Конвенции о защите прав национальных меньшинств.

Тем не менее, по мнению экспертов комиссии, в некоторых сферах данный закон идет слишком далеко, накладывая на государственные институты нереализуемые юридические требования. Так, например, положения закона об использовании албанского языка в суде потребуют годы для воплощения в жизнь.