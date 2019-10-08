Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 10:30 — REGNUM Глава министерства внутренних дел Индии и президент правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах объявил о полной стабилизации ситуации в Джамму и Кашмире. Об этом 7 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Амит Шах, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что отмена статьи 370 Конституции Индии «принесла мир и стабильность в регион». По словам главы МВД южноазиатского государства, после ликвидации особого статуса Джамму и Кашмира «ни один выстрел не раздался в кашмирской долине». Амит Шах также добавил, что после достижения высокого уровня развития данному субъекту федерации вернут статус штата.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Указанный штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, а также Ладакх. Примечательно, что правовой статус указанных административных единиц будет понижением уровня штата до уровня союзной территории, что означает сокращение полномочий местных органов власти.