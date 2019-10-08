Казань, , 03:26 — REGNUM Вакантное кресло главного городского архитектора, которому предстоит внедрять в жизнь новый генеральный план Казани, заместили. Новым главой ведомства по итогам отбора стала директор частной архитектурной компании Ильсияр Тухватуллина, за которую отдали больше всего голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурентами Тухватуллиной, возглавляющей ООО «Архитектурный дом «АДТ», были заместитель главного архитектора Тимур Кадыров, бывший замдиректора «Фонда жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» Владимир Спиридонов и директор ООО «Зодчество» Тагир Нуреев. Для того, чтобы выбрать самого достойного, кандидаты предоставили экспертам своё видение развития отдельной городской территории и поделились взглядами на развитие столицы Татарии на предстоящие 20 лет.

По данным ЕГРЮЛ, ООО, которое возглавляет и которым владеет Тухватуллина, создано в 2011 году, уставный капитал — 10 тыс. рублей, юридический адрес — квартира в Казани. Помимо этого, у нового главного архитектора в бизнес-багаже руководство архитектурно-проектным ООО «АДТ-Проект», которым владеет Энгельсина Тухватуллина, и доли в ООО «Зелёные технологии» и ООО «Служба пожарного мониторинга-16».

Напомним, в середине июня 2019 года Татьяна Прокофьева, занимавшая должность главного архитектора, покинула свой пост по собственному желанию. Увольнение происходило на фоне многочисленных скандалов, связанных с недовольством жителей отдельными решениями по проекту нового генерального плана.

В частности, горожане уже не первый год протестуют против планируемого сноса домов для строительства автомагистралей.

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