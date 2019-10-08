Москва, , 01:08 — REGNUM Антироссийские санкции утомили страны Евросоюза и лишают ее миллиардов евро каждый год, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Преемник Могерини, экс-глава МИД Испании призвал сохранить санкции, пока не будет изменений в поведении России. Мои беседы в Австрии говорят об усталости от «глупых санкций», которые не дают результата, лишают Европу миллиардов евро ежегодно и не ведут никуда, кроме тупика», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости диалога с Россией. При этом, по его мнению, Евросоюз должен сохранять единство в вопросе санкций против России, которые не стоит отменять, пока «не изменится поведение РФ».

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