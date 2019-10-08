Симферополь, , 00:55 — REGNUM Усиление размещенных на Крымском полуострове реактивных систем залпового огня планируется завершить до конца года. О замене система «Град» на новейшие «Торнадо-Г» сообщают 8 октября «Известия» со ссылкой на источник в минобороны РФ.

По данным источника, РСЗО «Торнадо-Г» уже поставлены в 8-й отдельный артиллерийский полк береговых войск. Перевооружена также 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота. Полностью замена состоялась в полковой и дивизионной артиллерии Крыма. Заменить все «Грады» на «Торнадо-Г» планируется до конца текущего года.

Напомним, в отличие от своего предшественника система «Торнадо-Г» имеет более точную систему управления огнем; расчет показателей, необходимых для точного поражения цели, ведет компьютер с опорой на спутниковые данные. После выстраивания программы действия система сама производит наведение на цель и после внешней команды производит запуск.