Душанбе, , 20:57 — REGNUM Радиоэлектронную атаку условного противника на командные пункты отразили военнослужащие 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в ходе прошедших учений, сообщает пресс-служба воинского соединения на своей странице в Facebook.

Для отработки отражения подобных атак, российские связисты маршировали на полигон Ляур. Там военнослужащие развернули командные пункты управления, которым обеспечили круглосуточную охрану и оборону при содействии военной полиции.

Российские связисты организовали устойчивую связь между пунктами управления и другими абонентами посредством защищённых каналов спутниковой связи в условиях создания помех средств РЭБ условного противника.

«Кроме того, военнослужащие установили связь с применением коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций, обеспечили пункт управления командира российской военной базы видеоконференцсвязью, а также отработали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в трёхдневных манёврах приняли участие свыше 300 служащих 201 российской военной базы, кроме того было задействовано более полусотни единиц спецтехники. В том числе использовались подвижные радиостанции Р-419Л1 на базе автомобиля КамАЗ, а также портативные станции спутниковой связи «Белозёр».

Напомним, 201-я база — крупнейшее российское воинское соединение за пределами территории РФ.