Ульяновск, , 18:38 — REGNUM В Ульяновской области губернатор Сергей Морозов дал оценку чиновникам по работе с населением через социальные сети и прямые линии. Он констатировал, что большинство относится к этой работе ответственно, но есть и те, кто работает «спустя рукава». В качестве примера он привёл ситуацию в Инзенском районе. Об этом глава региона пишет на своей странице в «Фейсбуке».

По мнению Сергея Морозова, «большинство глав муниципальных образований области и министров внимательны к проблемам людей в соцсетях, но есть и те, кто относится к этой работе «спустя рукава». В частности, жители Инзенского района направили в систему «Инцидент — менеджмент» обращение о ремонте дороги, которая после дождей размывается, и превращается в бездорожье.

«Администрация района отчиталась, что работы выполнены. Власти Инзенского района получили справедливый ответ от людей, что «лучше бы ничего не делали, потому что та фикция, которая была сделана, лишь ухудшила ситуацию, и из одного болота теперь в дожди на дороге образуются три», — говорится в сообщении.

Морозов заверил, что подобное отношение «будет жёстко пресекаться», дав полмесяца на приведение дороги в «нормальное состояние». Он заявил, что «за халатность чиновники будут наказаны вплоть до увольнения».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года по итогам рабочей поездки по Ульяновску глава региона отметил, что впечатления о дорогах и дворах «не самые лучшие», подняв проблему точечной застройки. И подверг критике работу местных чиновников: губернатор предположил, говоря о строительстве в Ульяновске, что «междусобойчиком чиновники обсудят, потом появляются непонятные объекты».

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