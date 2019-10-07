Ульяновск, 7 октября 2019, 18:38 — REGNUM В Ульяновской области губернатор Сергей Морозов дал оценку чиновникам по работе с населением через социальные сети и прямые линии. Он констатировал, что большинство относится к этой работе ответственно, но есть и те, кто работает «спустя рукава». В качестве примера он привёл ситуацию в Инзенском районе. Об этом глава региона пишет на своей странице в «Фейсбуке».
По мнению Сергея Морозова, «большинство глав муниципальных образований области и министров внимательны к проблемам людей в соцсетях, но есть и те, кто относится к этой работе «спустя рукава». В частности, жители Инзенского района направили в систему «Инцидент — менеджмент» обращение о ремонте дороги, которая после дождей размывается, и превращается в бездорожье.
Морозов заверил, что подобное отношение «будет жёстко пресекаться», дав полмесяца на приведение дороги в «нормальное состояние». Он заявил, что «за халатность чиновники будут наказаны вплоть до увольнения».
Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года по итогам рабочей поездки по Ульяновску глава региона отметил, что впечатления о дорогах и дворах «не самые лучшие», подняв проблему точечной застройки. И подверг критике работу местных чиновников: губернатор предположил, говоря о строительстве в Ульяновске, что «междусобойчиком чиновники обсудят, потом появляются непонятные объекты».
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