Ульяновск, , 08:04 — REGNUM

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов по итогам рабочей поездки по областному центру констатировал, что впечатления о дорогах и дворах «не самые лучшие», подняв также проблему точечной застройки. Глава региона предположил, говоря о строительстве в Ульяновске, что «междусобойчиком чиновники обсудят, потом появляются непонятные объекты». Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке».

В ходе поездки был оценён ход ремонта дорог. Сергей Морозов признал, что впечатления «остались не самые лучшие», так как «работы ведутся медленно, не комплексно, без контроля должностных лиц города». Были даны поручения — какие именно, не уточняется.

Также были подняты «проблемные вопросы», в частности — точечная застройка. Было отмечено, что необходимо провести «сплошную инвентаризацию всех разрешений, выданных муниципалитетами в рамках точечной застройки», а также сформировать для рассмотрения вопросов межведомственную согласительную комиссию и при необходимости оспаривать решения о застройке.

В качестве одного из примеров губернатор обратил внимание на «старое здание в Засвияжье, которое якобы хотят снести и построить дом, а там явно нет должного места ни под дом, ни под полноценный двор». И высказал мнение, что проводимые сегодня общественные слушания «крайне несовершенны»:

«Мы не имеем права закрывать глаза на это. Междусобойчиком чиновники обсудят, потом появляются непонятные объекты. Так не пойдёт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Ульяновской области потребовала остановить строительство дома, который по проектной документации проходил как трёхэтажный, а фактически строился в пять этажей. Речь идёт о строительстве жилого здания на земельном участке по улице Тухачевского в Ленинском районе Ульяновске.

Подробнее: Вместо трёх этажей — пять: ульяновская прокуратура запретила стройку дома