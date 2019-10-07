Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM С 1 по 7 октября 2019 года в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по упрощенной системе электронных виз из-за рубежа въехали 648 иностранных граждан из 27 стран. Об этом сообщили 7 октября в Погрануправлении ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Лидирует по числу граждан, воспользовавшихся электронными визами для посещения Петербурга и Ленобласти, соседняя Эстония — оттуда за неделю прибыли 286 человек. Еще 76 туристов с электронными визами прибыли из Латвии, 75 — из Литвы. Далее по количеству туристов с такими визами идут граждане Финляндии, Германии, Польши и Китая.

«Не пропущено 19 человек в связи с ошибками, допущенными заявителями — иностранными гражданами, при оформлении электронной визы», — отметили в Погрануправлении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2019 года в Петербурге и Ленобласти начался эксперимент по упрощенному въезду в РФ граждан 53 государств по электронным визам. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в указанных регионах РФ не более восьми суток. За выдачу таких виз консульский сбор не взимается.

По электронной визе можно въехать в РФ через пункт пропуска в аэропорту «Пулково», морские пункты пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург», автомобильные пункты пропуска «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» на границе с Финляндией, а также автомобильно-пешеходный пункт пропуска «Ивангород» на границе с Эстонией.

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