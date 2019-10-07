Москва, , 17:56 — REGNUM Украинские радикалы продолжают участвовать в срежиссированных акциях протеста за мелкие финансовые подачки, и как и раньше, теперь они тоже готовы пойти за кем угодно, в том числе и за бывший президентом Петром Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Хочу поздравить их с возобновлением Липецкой фабрики (Порошенко), желаю ей успехов, процветания и всего самого доброго. В особенности хочу поздравить тех, кто стоит на майдане. Я вчера очень переживал: такие были очереди большие, чтобы получить гонорар за то, что они пришли постояли за 100 гривен, Об этом написал не только Богдан. Там много видеоматериалов, как это происходило. Я просто переживал, все ли получились», — заявил Килинкаров.

6 октября на площади Независимости в Киеве и в нескольких областных центрах прошли акции «Нет капитуляции».Ранее глава офиса президента Андрей Богдан опубликовал сообщение в соцсетях с перепиской, где указаны расценки за участие в данной акции. В частности, указывалось, что за посещение акции платили 100 гривен, а за плакат — дополнительно 10 гривен.