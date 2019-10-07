Москва, , 16:53 — REGNUM Совет Думы на одном из ближайших заседаний обсудит возможность участие делегации РФ в Европейской конференции спикеров парламента. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

«Приглашение получено, этот вопрос пданирум обсудить на одном из ближайших заседаний Совета Думы. Правильно, чтобы это решение было принято сообща, вместе со всеми фракциями», — заявил Володин.

По его словам, для эффективной работы необходимо обеспечить представителей всех политических фракций в составе делегации.

«Если только решение будет принято положительное, то в делегацию войдут представители всех политических фракций «, — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель Госдумы Вячеслав Володин получил приглашение принять участие в Европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге в конце октября. Приглашение получено от председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье.