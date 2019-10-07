Париж, , 16:06 — REGNUM Вопрос выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) был поднят в ходе телефонного разговора британского премьер-министра Бориса Джонсона с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье, 6 октября, сообщает Le Figaro.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

«Евросоюзу не следует ошибочно убеждать, что Великобритания может остаться в ЕС после 31 октября. Это последний шанс достичь соглашения, чтобы мы могли двигаться вперед и построить новое партнерство между Великобританией и ЕС. Но для того, чтобы это стало возможным, Евросоюз должен пойти на те же компромиссы, что и Великобритания в последние недели и месяцы», — заявил Борис Джонсон.

Со своей стороны Эммануэль Макрон отметил, что в ближайшие дни переговоры должны быстро продолжиться с командой Мишеля Барнье, главного переговорщика Евросоюза по Brexit, чтобы оценить на следующей неделе, есть ли возможность заключения соглашения.

Напомним, Борис Джонсон полон решимости вывести Великобританию из ЕС, «несмотря ни на что», 31 октября.

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