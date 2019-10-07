Белград, , 19:51 — REGNUM 6 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что на парламентских выборах в Косово «Сербскому списку» — политической организации косовских сербов, ориентированных на Белград — удалось достичь самых убедительных результатов за свою историю («Сербский список» был основан в 2015 году).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил на выборах «Сербский список» получил свыше 90% на всех избирательных площадках на севере Косово. Всего «Сербский список» получил 6,21% голосов — теперь эта партия получит 10 из 120 мест в парламенте Косово.

В ходе внеочередной пресс-конференции глава Сербии заявил, что подобные результаты свидетельствуют, что косовские сербы проявили «зрелость и большую любовь к Сербии» и доказали, что они «достаточно сильны, чтобы защитить свои интересы».