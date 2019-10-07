Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили возлагает очень большие надежды на Германию в процессе интеграции Грузии с Евросоюзом и НАТО, и особенно выделяет направление интеграции с ЕС.

Как заявила Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, надежды связаны еще и с тем, что новым руководителем Еврокомиссии стала представитель Германии Урсула фон дер Ляйен.

«Госпожа фон дер Ляйен — наш друг, и мы очень надеемся, что наши позиции в процессе секторальной интеграции с Евросоюзом и все направления сотрудничества усилятся и Грузия практически станет участником всех тех программ, которые фактически заведут ее в Евросоюз еще до того, как в этом направлении будет принято соответствующее политическое решение», — заявила Саломе Зурабишвили.

По ее же информации, на встрече были рассмотрены и другие актуальные для обеих стран вопросы, в том числе вопросы регионального сотрудничества, са также отрудничества в сфере культуры, о котором стороны в рамках визита президента Германии подпишут совместный меморандум.

Напомним, что президент Германии вместе с супругой прибыл в Тбилиси с официальным визитом 6 октября вечером. 7 октября утром он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

В рамках официального визита состоятся встречи президента Германии с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В программе визита также встречи с грузинскими бизнесменами в Тбилиси, посещение Кахети и ряда грузинских винзаводов, монастыря Алаверди и дворца царя Ираклия Второго.

Официальный визит президента Германии закончится 8 октября.