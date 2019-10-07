Тбилиси, 7 октября 2019, 13:55 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили возлагает очень большие надежды на Германию в процессе интеграции Грузии с Евросоюзом и НАТО, и особенно выделяет направление интеграции с ЕС.
Как заявила Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, надежды связаны еще и с тем, что новым руководителем Еврокомиссии стала представитель Германии Урсула фон дер Ляйен.
По ее же информации, на встрече были рассмотрены и другие актуальные для обеих стран вопросы, в том числе вопросы регионального сотрудничества, са также отрудничества в сфере культуры, о котором стороны в рамках визита президента Германии подпишут совместный меморандум.
Напомним, что президент Германии вместе с супругой прибыл в Тбилиси с официальным визитом 6 октября вечером. 7 октября утром он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
В рамках официального визита состоятся встречи президента Германии с премьер-министром Грузии Георгием Гахария, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, католикосом-патриархом Всея Грузии Илией Вторым. В программе визита также встречи с грузинскими бизнесменами в Тбилиси, посещение Кахети и ряда грузинских винзаводов, монастыря Алаверди и дворца царя Ираклия Второго.
Официальный визит президента Германии закончится 8 октября.