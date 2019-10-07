Киев, , 13:42 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский цинично обманул избирателей — нарушил свои предвыборные обещания и предал интересы миллионов русскоязычных граждан и жителей Юго-востока страны. Такое заявление сделал сегодня, 7 октября, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Рады IX созыва Виктор Медведчук.

«…После своей триумфальной победы во втором туре Зеленский признавал, что «законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики». Более того, обещал провести «тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины»», — отметил, в частности, парламентарий.

Политик также напомнил, что позиция Владимира Зеленского была четкой и однозначной. В частности, он говорил: «Моя принципиальная позиция — государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний».

Но, как подчеркнул народный депутат, после вступления в должность Зеленский радикально изменил свою «принципиальную позицию», отказавшись пересматривать дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Подтверждение тому — заявления министра культуры, молодежи и спорта Бородянского о том, что в действующий закон изменения вноситься не будут, и утверждения министра образования и науки Новосад о переходе русскоязычных школ с сентября 2020 года на украинский язык обучения. Действия Зе-власти свидетельствуют о дискриминации русскоязычных граждан, нарушении их законного права общаться и учиться на родном языке», — отметил Виктор Медведчук.

Политик акцентировал внимание на том, что нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» противоречат Конституции Украины и грубо нарушают ее, а также ряд международных правовых актов.

»…Сегодня президент Зеленский и его министры возглавили политику дискриминации русскоязычных граждан», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что принятый на Украине новый языковой закон направлен на дискриминацию русского языка.

4 октября украинский министр образования и науки Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 г. все русскоязычные школы страны в обязательном порядке перейдут на украинский язык обучения. При этом школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, переведут на украинский с сентября 2023 года.

«И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить», — сказала она.

В конце сентября министр культуры, молодежи и спортаВладимир Бородянский заявил, что новое правительство Украины «не видит причин» для внесения изменений в скандальный закон об украинском языке. По его мнению, закон о языке есть и его «надо выполнять».